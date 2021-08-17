Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet: Telafi edeceğiz

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor sahasında Galatasaray'la karşılaştı ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Kazanmak için çıktık ama mağlup olduk. Önümüzdeki haftalarda telafi edeceğiz." dedi.

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