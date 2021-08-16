Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Murat Sancak: Kolay lokma olmadığımızı gösterdik

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak sezona mağlubiyetle başladı. Mücadelenin ardından Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak açıklamarda bulundu. Sancak, "Çok rahat yenebilirdik, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Adana Demirspor kolay bir lokma olmadığını herkese gösterdi. Bu takım çok can yakar diye düşünüyorum." dedi.

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