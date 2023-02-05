Galatasaray - Trabzonspor maçında hava durumu nasıl olacak? Uzman isim açıkladı!
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri maç saatinde hava durumunun nasıl olacağıydı. Son durumu MGM Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS TS spor haberi)
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