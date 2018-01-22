22 Ocak 2018, Pazartesi
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor
Antalyaspor'da gösterdiği performansla kırmızı - beyazlıların efsanesi olan Samuel Eto'o, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
22.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
- Mustafa Cengiz: "Fatih Terim istifa teklifinde bulundu"
- Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
- Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor
- Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
- Erman Toroğlu: Çok net gol
- Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i:
- Mustafa Cengiz: "Fatih Terim istifa teklifinde bulundu"
- Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...
- Erman Toroğlu: Çok net gol