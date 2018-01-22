22 Ocak 2018, Pazartesi

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...

Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho ile anlaştı. Bir süredir oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Sivasspor neticede Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Robinho'nun yarın (23 Ocak Salı) Sivas'a gelmeyi bekleniyor..
22.01.2018

Başkan açıkladı! Gomis sakat mı? Başkan açıkladı! Gomis sakat mı? 22.01.2018
Mustafa Cengiz: Fatih Terim istifa teklifinde bulundu Mustafa Cengiz: "Fatih Terim istifa teklifinde bulundu" 22.01.2018
Mustafa Cengizden transfer açıklaması Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması 22.01.2018
Etoo Antalyaspordan ayrılıyor Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor 22.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı... Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı... 22.01.2018
Galatasarayın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11i: Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i: 22.01.2018
Erman Toroğlu: Çok net gol Erman Toroğlu: Çok net gol 21.01.2018
Erman Toroğlu: Beşiktaş duman olurdu Erman Toroğlu: Beşiktaş duman olurdu 21.01.2018
Beşiktaşın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11i Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i 21.01.2018
Mustafa Cengizin zafer konuşması Mustafa Cengiz'in zafer konuşması 20.01.2018
Başakşehir, Riad Bajic transferini video ile açıkladı Başakşehir, Riad Bajic transferini video ile açıkladı 20.01.2018
Adaylardan dostluk mesajı Adaylardan dostluk mesajı 20.01.2018
Kartalda yeni golcü gündemde Kartal'da yeni golcü gündemde 19.01.2018
Beşiktaşlılara transfer müjdesi! Beşiktaşlılara transfer müjdesi! 19.01.2018
Ali Koçtan Aziz Yıldırıma Alexli gönderme Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Alex'li gönderme 18.01.2018
Filip Novak Trabzonsporda Filip Novak Trabzonspor'da 17.01.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de para geldi! Transferler başlıyor...
Dursun Özbek, Mayıs'ta yeniden aday olacak mı?
Beşiktaş, Vagner Love'ı bitirdi!
Mustafa El Kebir'in göbeği olay oldu!
Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından kareler
Cenk Tosun'a şok: Yuhalandı!
BİZE ULAŞIN