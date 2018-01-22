Robinho bombası! Süper Lig ekibiyle anlaştı...

Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor, dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Robinho ile anlaştı. Bir süredir oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Sivasspor neticede Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Robinho'nun yarın (23 Ocak Salı) Sivas'a gelmeyi bekleniyor..