22 Ocak 2018, Pazartesi
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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için Kayseri'ye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz basın mensupların sorularını yanıtladı. Yeni başkan transferle ilgili "2 mevkiyi doldurmaya çalışacağız. Sol bek ve forvet transferi yapmak istiyoruz" derken Fatih Terim ile ilgili de "Hocaya kesinlikle beraber olacağımı söyledim" dedi.
22.01.2018
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