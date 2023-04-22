Erman Toroğlu'dan flaş Süper Lig yorum! "Play-off sistemi olsa..."
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadan sonra Süper Lig hakkında flaş bir yorumda bulundu. Toroğlu, "Play-off sistemi olsa daha renkli olur. Olmayacağını açıklıyorlar ama sonra yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
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