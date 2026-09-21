CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Trabzonspor hakkında flaş iddia! "Şampiyonluğun en büyük favorisi"
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Trabzonspor hakkında flaş iddia! "Şampiyonluğun en büyük favorisi"

A Spor Yorumcusu Emre Eren, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmesinin ardından şampiyonluğa en yakın takım olduğunu ifade etti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem tepkisi!
Sonraki Video
Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem tepkisi!

Son 24 Saat