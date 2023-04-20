Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a konuştu! "Lale Orta isfita etmeli"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Spor'a konuştu. Özgökçen, MHK Başkanı Lale Orta'yı canlı yayında istifaya çağırdı.
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