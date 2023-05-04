Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak maç öncesi ev sahibi ekip avantajlı bir skorla Ankara'ya gitmek istiyor. Konuk takım ise deplasmanda kazanıp rövanşa daha rahat çıkmanın hesabını yapıyor. Peki; Başakşehir-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı.
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