24 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Sezon sonunda kulüpler MHK'daki sistemi değiştirecek"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "MHK'nın başına kim gelecekse sezonun sonuna kadar gelecek. Ama bu sezonun sonunda kulüpler MHK'da sistemi değiştirecek." dedi.
24.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Yılmaz: ''Fenerbahçe Kazanmak İstiyorsa Mesut Özil'i Sahada Tutmak Zorunda'' A Spor
- GOL | Leeds United 0-1 Wolverhampton Wanderers FC
- Forma kimin olacak? Beşiktaş'ta, G.Saray derbisi öncesi ilk 11'deki değişikliği açıkladı!
- Trabzonspor'da Bakasetas endişesi!
- "Sezon sonunda kulüpler MHK'daki sistemi değiştirecek"
- Hıncal Uluç: ''Binlerce İnsan Sabiha Gökçen'e Gitti, Bir Tane Güvenlik Görevlisi Gördünüz Mü? A Spor
- Mesut'un oynaması yönetime mi bağlı? "Pereira'ya sabredilse..."
- Haldun Domaç: ''Fenerbahçe'de İdeal 11 Belli Değil'' A Spor / Spor Gündemi
- Levent Tüzemen: ''Beşiktaş'ın Derbi Maçında Yerli Oyuncu Sorunu Var'' A Spor / Spor Gündemi
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...