Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Sezon sonunda kulüpler MHK'daki sistemi değiştirecek"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "MHK'nın başına kim gelecekse sezonun sonuna kadar gelecek. Ama bu sezonun sonunda kulüpler MHK'da sistemi değiştirecek." dedi.

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