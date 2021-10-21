Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "140 akraba hakem camiasına çöreklenmiş durumda"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını değerlendirdi. Toroğlu, "Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. 140 akraba, hakem camiasına çöreklenmiş durumda." dedi.

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