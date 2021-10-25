Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ilk yarıyı değerlendirdi! "Muslera'nın golde büyük hatası var"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın attığı gol olduğu gibi Muslera'nın hatası. Orta çok güzel ama Muslera'nın büyük hatası var. Çıkarsan vur ya da kalende bekle" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

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