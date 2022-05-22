Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Kalitesizlik belli oluyor"
2021 - 2022 Ahmet Çalık Sezonu sona erdi. Trabzonspor 21 puan ile Süper Lig'in şampiyonu olurken Yeni Malatya, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu sezon hakkında çarpıcı bir detay ortaya koydu. Toroğlu, "Birinci ve ikinci arasındaki puan farkı ile düşen takımlarla kalan takımlar arasındaki puan farkına bakın. Bu kadar kalitesiz bir ligde anca bu kadar puan farkı çıkar. Puan cetvelinden ligin kalitesizliği belli oluyor." dedi.
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