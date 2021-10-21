SÜPER LİG HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! "MHK'ya yabancı başkan gelecek"

MHK'da Serdar Tatlı ve yönetimi istifa etti. 19 Ekim'de MHK Başkan Yardımcısı Metin Tokat istifa etmişti. Bir gün sonra Kulüpler Birliği ile TFF bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından MHK'da deprem oldu. Serdar Tatlı ve yönetimi istifa etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak "Kulüpler toplantıda yeni gelecek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Yabancı başkan gelecek, MHK'yı ona bağlayacaklar. Jaap Uilenberg'i yollayacaklar." dedi. İşte o sözler... | Süper Lig haberleri

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