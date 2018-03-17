18 Mart 2018, Pazar
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Erman Toroğlu: Çok net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kritik pozisyonlarını yorumladı.
17.03.2018
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için konuşan Toroğlu, "Sarı-kırmızılı oyuncu önündeki çubuklu oyuncunun omuzlarına basıyor iki yandan çıkarmıyor. Bu net faul o zaman penaltı. İkisi de yükselse biri altta kalsa bir şey değil. Şöyle mi, böyle mi denilebilecek şaibeli bir pozisyon değil yani . Yorumsuz net penaltı." ifadelerini kullandı.
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