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    Erman Toroğlu: Çok net penaltı

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kritik pozisyonlarını yorumladı.
    17.03.2018

    Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için konuşan Toroğlu, "Sarı-kırmızılı oyuncu önündeki çubuklu oyuncunun omuzlarına basıyor iki yandan çıkarmıyor. Bu net faul o zaman penaltı. İkisi de yükselse biri altta kalsa bir şey değil. Şöyle mi, böyle mi denilebilecek şaibeli bir pozisyon değil yani . Yorumsuz net penaltı." ifadelerini kullandı.

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