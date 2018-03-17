Erman Toroğlu: Çok net penaltı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kritik pozisyonlarını yorumladı.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon için konuşan Toroğlu, "Sarı-kırmızılı oyuncu önündeki çubuklu oyuncunun omuzlarına basıyor iki yandan çıkarmıyor. Bu net faul o zaman penaltı. İkisi de yükselse biri altta kalsa bir şey değil. Şöyle mi, böyle mi denilebilecek şaibeli bir pozisyon değil yani . Yorumsuz net penaltı." ifadelerini kullandı.