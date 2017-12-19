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Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından alınan erken seçim kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.
19.12.2017

"Fatih Terim benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Şu periyotta, 1,5-2 aydan beri Fatih Terim etrafında bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum"

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