19 Aralık 2017, Salı
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İşte Dursun Özbek'e sorulmayan o soru
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı basın açıklamasından sonra değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Başakanı Dursun Özbek'e sorulmayan tek bir soru olduğunu söyledi.
19.12.2017
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