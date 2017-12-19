İşte Dursun Özbek'e sorulmayan o soru

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı basın açıklamasından sonra değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Başakanı Dursun Özbek'e sorulmayan tek bir soru olduğunu söyledi.