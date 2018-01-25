Demba Ba Göztepe yolunda

Göztepe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'nın peşinde. Senagalli golcüyle görüşmeler son aşamaya geldi.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan eski golcüsü Demba Ba, Süper Lig'den de taliplilerini arttırıyor. Daha önce Konyaspor'un temas kurduğu ancak anlaşamadığı Senegalli santrfor için şimdi de Göztepe devreye girdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Makedon forveti Adis Jahovic'in sezon sonunda bitecek kontratını yenileme görüşmelerinde sonuç alamayınca rotasını Demba Ba'ya çevirdi.

Sözleşme nedeniyle kafası karışık olan Jahovic'i rekabete sokmayı düşünen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı tecrübeli hücumcunun İzmir'e gelmesini sağlamak için devreye girdiği öğrenildi. Kulübü Shanghai Shenhua'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ba'nın Çin ekibiyle kontratını feshetmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Fransa'da çalışmalarını sürdüren Ba'nın da sarıkırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.