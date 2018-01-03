03 Ocak 2018, Çarşamba

A SPOR WEBTV

ARKADAŞINA GÖNDER
İsim Soyisim
E-Posta
Alıcı E-Posta
Mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.aspor.com.tr
paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Cenk Tosun bugün imzayı atacak"

Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmasından sonras Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Okan Koç, milli yıldız Cenk Tosun'un 27 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandığını, bugün imzayı atacağını söyledi.
03.01.2018

Bafetimbi Gomis: “ Fener Ağlama Bafetimbi Gomis: “ Fener Ağlama" 03.01.2018
Cenk Tosun bugün imzayı atacak "Cenk Tosun bugün imzayı atacak" 03.01.2018
Fikret Ormandan Cenk için bomba açıklama: 35 milyon Euro... . Fikret Orman'dan Cenk için bomba açıklama: "35 milyon Euro..." . 03.01.2018
Atiba ile yollar ayrılabilir "Atiba ile yollar ayrılabilir" 02.01.2018
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sam Allardyce, Cenk Tosunu aradı "Sam Allardyce, Cenk Tosun'u aradı" 02.01.2018
Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaraya gelmek için fırsat kolluyor Levent Tüzemen: Asamoah Galatasaray'a gelmek için fırsat kolluyor 02.01.2018
Beşiktaşın yeni transferi Vida İstanbulda Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'da 02.01.2018
Rıza Çalımbaydan transfer müjdesi! Rıza Çalımbay'dan transfer müjdesi! 02.01.2018
Eski Galatasaraylı takıma dönüyor Eski Galatasaraylı takıma dönüyor 02.01.2018
Beşiktaş Vidaya kavuşuyor Beşiktaş Vida'ya kavuşuyor 02.01.2018
Demba Ba Beşiktaşa dönüyor mu? Demba Ba Beşiktaş'a dönüyor mu? 02.01.2018
Hasan Çavuşoğlunda flaş açıklama! Fatih Terim... Hasan Çavuşoğlu'nda flaş açıklama! "Fatih Terim..." 01.01.2018
Cenk Tosun Evertonda Cenk Tosun Everton'da 01.01.2018
Claudio Taffarel geri dönüyor Claudio Taffarel geri dönüyor 01.01.2018
Cenk Tosundan A Spora özel açıklamalar Cenk Tosun'dan A Spor'a özel açıklamalar 01.01.2018
Bir devir sona eriyor Bir devir sona eriyor 01.01.2018
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Biten Transferler (2017/2018 sezon ara transfer dönemi)
Vida imzayı attı! İşte imza töreninden kareler...
TFF'de 2. Fatih Terim krizi!
Beşiktaş'tan Daniel Sturridge hamlesi!
Domagoj Vida geldi, sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe Andre Schürrle'nin peşinde
BİZE ULAŞIN