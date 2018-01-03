03 Ocak 2018, Çarşamba
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"Cenk Tosun bugün imzayı atacak"
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaşmasından sonras Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Okan Koç, milli yıldız Cenk Tosun'un 27 milyon euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlandığını, bugün imzayı atacağını söyledi.
03.01.2018
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