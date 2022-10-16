Başakşehirli futbolcu Mesut Özil'e mehterli doğum günü kutlaması!
Başakşehir'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, 15 Ekim'de 34 yaşına girdi. Tecrübeli futbolcunun doğum gününe özel yapılan kutlama ise dikkat çekti. Mesut Özil'in evinin önüne Mehter Takımı getirildi ve kendisi için yazılan bir beste söylendi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Mesut Özil'e mehterli doğum günü kutlaması! 16 Ekim 2022 | 12:00
03:43
Berna Gözbaşı G.Saray maçı öncesi A Spor'a konuştu! 15 Ekim 2022 | 12:00
00:33
İşte derbi öncesi son durum 02 Ekim 2022 | 12:00
02:19
Derbide hava nasıl olacak? 02 Ekim 2022 | 12:00
14:29
Erman Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! 21 Eylül 2022 | 12:00
03:08
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sen hakem değilsin" 16 Eylül 2022 | 12:00
05:35
Belözoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! 14 Eylül 2022 | 12:00
03:34
Murat Sancak: Beşiktaş ve Fenerbahçe... 08 Eylül 2022 | 12:00