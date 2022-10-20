Sabri Çelik'ten 'VAR' açıklaması!
'VAR' tanıtım toplantısının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik bu konuya ilişki A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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