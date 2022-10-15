Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Galatasaray maçı öncesi A Spor'a konuştu!
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Evimizde her maça aynı önemi veriyoruz. Seyir zevkinin yüksek olduğu ve adil yönetilen bir maç olmasını umuyorum. Maçtan sonra sadece futbolun konuşulmasını istiyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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