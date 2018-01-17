Başakşehir'in konuğu Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u konuk ediyor. Son 16 turu ilk maçında Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Başakşehir evinde galip gelerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Turuncu - lacivertli ekipte gözler Barcelona'dan transfer edilen Arda Turan'a çevrildi, milli yıldızın Giresunspor karşısında forma şansı bulacak mı? İşte tüm detaylar...