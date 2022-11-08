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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu çılgına döndü! "Telefonu kapatacaksın"

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı. 6 gole sahne olan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazeteciyle atıştı. İşte o anlar...

08 Kasım 2022 | 09:47
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