Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Vedat Muriç transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı golcü için Çaykur Rizespor'a 3.75 milyon Euro + satıştan %20 pay önerdi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.