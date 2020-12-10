Webo ırkçılık skandalı sonrası ilk kez konuştu!

PSG maçının ardından İstanbul'da dönen Medipol Başakşehir'de Fransız ekibiyle oynanan maçta 4. hakemin ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine verilen destekten dolayı herkese teşekkür eden Webo, 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendiğini söyledi.

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Pierre Webo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. Bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi."