Hıncal Uluç'tan ırkçı hakeme sert sözler!

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Başbaşa programında PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, "Webo'ya söylenen kelime o kadar ağır bir küfür ki... Mesela bu yüzden mahkemeye gitseler ve bunun haberi yazılsa, ikisinde de o kelime kullanılmaz. O kadar ağır bir küfür." ifadelerini kullandı.

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