10 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hıncal Uluç'tan ırkçı hakeme sert sözler!

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç İle Başbaşa programında PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan hakem ile ilgili sert ifadeler kullandı. Uluç, "Webo'ya söylenen kelime o kadar ağır bir küfür ki... Mesela bu yüzden mahkemeye gitseler ve bunun haberi yazılsa, ikisinde de o kelime kullanılmaz. O kadar ağır bir küfür." ifadelerini kullandı.
10.12.2020
ABONE OL

DİĞER
Hıncal Uluç'tan ırkçı hakeme sert sözler! Hıncal Uluç'tan ırkçı hakeme sert sözler! 10.12.2020
Webo ırkçılık skandalı sonrası ilk kez konuştu! Webo ırkçılık skandalı sonrası ilk kez konuştu! 10.12.2020
PSG başkanından Webo'ya özel forma PSG başkanından Webo'ya özel forma 10.12.2020
Okan Buruk: İki takım çok güçlü bir karar verdi Okan Buruk: İki takım çok güçlü bir karar verdi 10.12.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Karşılaşmada yaşanan olaylar Fransa'da nasıl yankı buldu? Karşılaşmada yaşanan olaylar Fransa'da nasıl yankı buldu? 09.12.2020
Irkçılık skandalı Avrupa'da nasıl yankı buldu? Irkçılık skandalı Avrupa'da nasıl yankı buldu? 09.12.2020
Leipzig'in soyunma odasında büyük sevinç! Leipzig'in soyunma odasında büyük sevinç! 09.12.2020
Başakşehir'in tavrını yürekten tebrik ediyorum "Başakşehir'in tavrını yürekten tebrik ediyorum" 09.12.2020
Karar ne olursa olsun Başakşehir'in yanındayız "Karar ne olursa olsun Başakşehir'in yanındayız" 09.12.2020
Hamit Altıntop: Başakşehir'in yanındayız Hamit Altıntop: Başakşehir'in yanındayız 09.12.2020
TFF'den ırkçılık açıklaması! En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz TFF'den ırkçılık açıklaması! "En sert şekilde tepkimizi göstereceğiz" 09.12.2020
İlk maçtan beri bu tür maçlarda bunları yaşadık "İlk maçtan beri bu tür maçlarda bunları yaşadık" 03.12.2020
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz Okan Buruk: Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz 01.12.2020
Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz Okan Buruk: Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz 05.11.2020
İyi oynamamız halinde 3 puanla döneceğimize inanıyorum "İyi oynamamız halinde 3 puanla döneceğimize inanıyorum" 04.11.2020
İlk puanlarımızı almak istiyoruz "İlk puanlarımızı almak istiyoruz" 04.11.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferde gözünü kararttı! 3 bomba birden
Galatasaray'a Falcao ve Saracchi müjdesi! Resmi açıklama geldi
Erol Bulut'tan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş itiraf! "Oyundan çıkarmasak çapraz bağı kopacaktı"
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim o isimleri veto etti! Dünya yıldızları...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den 'Ada' çıkarması! Lemos'un yerine geliyor
Galatasaray transferde vitesi yükseltti! Luyindama ve Marcao...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör