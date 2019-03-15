15 Mart 2019, Cuma
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Uğur Karakullukçu: "Yarı finale heyecan bırakan bir kura çekimi oldu"
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerini yorunladı.
15.03.2019
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