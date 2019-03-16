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Devler Ligi'nde kuralar çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
16.03.2019

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Son 16 turunda son şampiyon Real Madrid'i eleyen Ajax, İtalyan Juventus ile eşleşti. Geçen sezonun finalisti Liverpool ise Porto ile karşılaşacak.

4 İngiliz takımının katıldığı kurada Tottenham ile Manchester City eşleşti. Barcelona'nın rakibi ise Manchester United oldu.

Kurada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Tottenham - Manchester City eşleşmesinin galibi, yarı finalde Ajax - Juventus eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.

Barcelona - Manchester unıted eşleşmesinin galibi de Liverpool - Porto eşleşmesinde tur atlayan ekiple finale çıkmak için mücadele edecek.

Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, Rövanş karşılaşmaları 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar ligi finali 1 Haziran'da İspanya'nın başkentİ Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılacak.

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