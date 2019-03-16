Devler Ligi'nde kuralar çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Son 16 turunda son şampiyon Real Madrid'i eleyen Ajax, İtalyan Juventus ile eşleşti. Geçen sezonun finalisti Liverpool ise Porto ile karşılaşacak.
4 İngiliz takımının katıldığı kurada Tottenham ile Manchester City eşleşti. Barcelona'nın rakibi ise Manchester United oldu.
Kurada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Tottenham - Manchester City eşleşmesinin galibi, yarı finalde Ajax - Juventus eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.
Barcelona - Manchester unıted eşleşmesinin galibi de Liverpool - Porto eşleşmesinde tur atlayan ekiple finale çıkmak için mücadele edecek.
Devler Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan, Rövanş karşılaşmaları 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar ligi finali 1 Haziran'da İspanya'nın başkentİ Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılacak.
- Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa'yı devirdi
- Sadık Çiftpınar: "Daha iyi olmalıyız"
- Ersun Yanal oyundan memnun değil
- Beşiktaş'ın konuğu Göztepe
- "Şenol hoca iyi oyunculardan kurulu bir seçim yapmış"
- "Bülent Yıldırım'ın yönetimini beğendim"
- "Şenol hoca iyi oyunculardan kurulu bir seçim yapmış"
- "Ersun Yanal'la devam demekle olmuyor"
- Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa'yı devirdi
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!