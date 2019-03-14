14 Mart 2019, Perşembe

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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor

Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekoru elinde bulunduran Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e karşı attığı 3 gol ile turnuvaya damgasını vurdu.
14.03.2019

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