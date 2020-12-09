Nihat Özdemir: Karar ne olursa olsun Başakşehir'in yanındayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Başakşehir arasında oynanan mücadelede Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya sarf edilen ırkçı sözlerle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Karar ne olursa olsun Başakşehir'in yanındayız." dedi.

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