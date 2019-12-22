22 Aralık 2019, Pazar

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Son Sayfa - 21/12/2019

Kerem Canbulat moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Evren Turhan ve Serdar Kelleci Son Sayfa programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 21/12/2019 tarihinde yayınlanan Son Sayfa programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz....
22.12.2019

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