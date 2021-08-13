14 Ağustos 2021, Cumartesi

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Bizim Semtin Takımı: Anadoluhisarı Kulübü (13/08/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının dördüncü durağı Anadoluhisarı Kulübü oldu. Anadoluhisarı Kulübünün tarihi ve Anadoluhisarı ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
13.08.2021
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