Bizim Semtin Takımı: Anadoluhisarı Kulübü (13/08/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının dördüncü durağı Anadoluhisarı Kulübü oldu. Anadoluhisarı Kulübünün tarihi ve Anadoluhisarı ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...

ABONE OL