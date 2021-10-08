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Bizim Semtin Takımı: Kadırga Spor (15/10/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının onuncu durağı Kadırga Spor Kulübü oldu. Kadırga Spor Kulübü tarihi ve Kadırga semtiyle ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
08.10.2021
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