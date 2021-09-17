17 Eylül 2021, Cuma

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Bizim Semtin Takımı: Feriköyspor (17/09/2021)

A Spor İstihbarat Şefi Murat Deveci'nin hazırlayıp sunduğu Bizim Semtin Takımı programının yedinci durağı Feriköyspor oldu. Feriköyspor Kulübünün tarihi ve Feriköy ilçesi ile ilgili tüm bilgiler Bizim Semtin Takımı'nda...
17.09.2021
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