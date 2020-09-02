02 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, A Milli Takım kapmında müthiş bir gole imza attı. Yusuf, bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
02.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol Yusuf Yazıcı'dan idmanda müthiş gol 02.09.2020
Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim 02.09.2020
A Milli Takım Sivas'a ulaştı A Milli Takım Sivas'a ulaştı 02.09.2020
A Milli Takım Sivas'a gitti A Milli Takım Sivas'a gitti 02.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Şenol Güneş'ten Ferdi ve Abdülkadir sözleri Şenol Güneş'ten Ferdi ve Abdülkadir sözleri 30.08.2020
Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı "Trabzonspor'a Avrupa'da haksızlık yapıldı" 20.08.2020
Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu! Şenol Güneş rakip hocalarla konuştu! 13.06.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere hitap etti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere hitap etti! 19.05.2020
Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz "Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz" 23.04.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli futbolcularla görüştü 22.04.2020
Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı Fransa Ligi ne zaman başlayacak? Zeki Çelik açıkladı 20.04.2020
Kaan Ayhan'dan transfer itirafı! Türkiye'den görüşmeler oldu Kaan Ayhan'dan transfer itirafı! "Türkiye'den görüşmeler oldu" 19.04.2020
Türk sporuna yön veren kadınlar Türk sporuna yön veren kadınlar 09.03.2020
Kadın Milli Takımı'ndan Merih Demiral'a büyük sürpriz! Kadın Milli Takımı'ndan Merih Demiral'a büyük sürpriz! 08.03.2020
Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti Şenol Güneş'ten flaş açıklama: Ozan Tufan'ın futbol hayatı bitmişti 26.02.2020
Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu Milli Takım Kaptanı Semih Erden açıklamalarda bulundu 17.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Bu sözlerle kulübüne resti çekti! "Fenerbahçe'yi istiyorum"
Sergen Yalçın şaşkınlığını gizleyemedi! O pozisyon sonrası...
Fatih Terim 2021 model Galatasaray'ı belirledi! Diagne ve Falcao detayı...
Galatasaray atağa kalkıyor! Transferde tarih verildi
Sekidika Neftçi Bakü'de beğenilmemiş!
Vedat Muriqi için resmi açıklama geldi! Transfer ve Lazio...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör