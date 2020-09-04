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Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta mücadele eden A Milli Takım'ımız gruptaki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bireysel değil takım olarak kötü oynayınca bireysel eleştiri yapmak doğru değil. Belki de yediği gole rağmen en iyi performansı veren kişi, kalecimiz Uğurcan'dı." ifadelerini kullandı.
04.09.2020
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta mücadele eden A Milli Takım'ımız gruptaki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Maça başlarkenki düşüncelerimizin çoğunun gerçekleşmediğini gördük. Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve topla oynama-topa hakim olma özelliği vardı ama daha yumuşak bir takımdı. Bugün oyuna agresif başladılar ve buna cevap veremedik."

KAPASİTEMİZİN ALTINDA OYNADIK
Kapasitemizin ve oyunumuzun altında oynadık. Kıran kırana bir oyun beklerken düşüncemizi sahaya yansıtamadık.

Oyun olarak da skor olarak da olumsuz bir maç oldu. Baraj kurarken bile geriye gidişte iştahlı değildik, o kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu.

3 GÜN ARAYLA BU MAÇLARI OYNATMAK KOLAY DEĞİL
Çok maç oynayan var, az maç oynayan var. 3 gün arayla bu maçları oynatmak kolay değil, bazı oynayanları kenara alıp bazı oynamayanları oyuna alacağız.

EN İYİ PERFORMANSI VEREN UĞURCAN'DI
Bireysel değil takım olarak kötü oynayınca bireysel eleştiri yapmak doğru değil. Belki de yediği gole rağmen en iyi performansı veren kişi, kalecimiz Uğurcan'dı.

HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ
Bu maçı kaybetme sebebimiz sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf görünmesine rağmen onlar da bugün daha dirençli ve savaşçıydılar. Sahamızda kazanmak isterdik.

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