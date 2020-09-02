Şenol Güneş: Son kararımı yarın vereceğim
UEFA Uluslar Ligi G Grubu ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ımızda, teknik direktör Şenol Güneş mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş açıklamasında birçok konuya değinirken, Macaristan maçında bazı genç isimlere görev vereceğini ifade etti. İşte Şenol Güneş'in o açıklamaları...
"SON KARARIMI YARIN VERECEĞİM"
Verilen pandemi arası sonrası oyuncuların son durumlarının bilinmediğini söyleyen Güneş, "Bazı genç arkadaşlarımıza görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz o yüzden net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyuncuları, durumlarını değerlendirerek, iskeleti koruyarak bu maçta göreceğiz. Kadro olarak sadece bizim değil, rakiple ilgili de değişiklik olabiliyor. Kadroyla ilgili genel bir kanaatim var ama bugün yine bir daha göreceğiz. Son kararımı yarın vereceğim." dedi.
"5 OYUNCU ZİYARETE GELDİ"
Oyuncu seçimiyle alakalı da konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Oyuncu seçimiyle ilgili zaten geçen sene de konuştuğumuzda, beş tane oyuncumuz vardı beni ziyarete gelen. Mert Hakan, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve Caner vardı sanırım. Şu anda zaten takım içerisine baktığımız zaman iki kişi bizimle birlikte. Sivasspor'da oynarlarken aldım onları ve ikisi de transfer oldu. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Kim alınabilirdi? Sol tarafta düşündüğümüz Uğur vardı, Hakan Arslan da vardı. Onları da biliyor Rıza Hoca. Zaman zaman bize isimler söylerse onu dinleriz. Bizim kulağımız Türkiye'de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var." ifadelerini kullandı.
"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"
Macaristan maçı hakkında en iyi kadro ile savaşağız diyen Güneş "Bazı oyuncularımız hazır olmadığı için kadroda olmayacak, bazı oyuncular da kenarda bekleyip oyuna göre süre alabilir. Eksik oyuncularımız var ama elimizdeki en iyi kadroyu sahaya süreceğiz. İlk maçımızı Macaristan'la yapacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Rakibimizde tecrübeli oyuncular var. Bunlar Szoboszlai, hemen önünde Szalai var. Atanı tutanı iyi olan ama etrafında yeni adayları olan oyuncuları var. Bir değişime uğradıkları doğru. Onların ve bizim ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Planımız kazanmaya yönelik. Olağanüstü gayrette olmamız gerekiyor. Pandeminin gölgesinde oynanan bir futbol var. Ev sahibi üstünlüğü olmayan bir futbol oynayacağız." dedi.
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