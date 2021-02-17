17 Şubat 2021, Çarşamba

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Uzundurukan açıkladı! Şenol Güneş Arda Turan'ı milli takımda düşünüyor

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında milli takıma yeni katılacak oyuncuları açıkladı. Uzundurukan, Arda Turan hakkında da flaş bir iddia ortaya attı. Usta yorumcu, futboldan uzun bir süre uzak kalan ve Fatih Terim yönetiminde Galatasaray'da yeniden formunu bulan Arda'yı Şenol Güneş'in istediğini dile getirdi. İşte detaylar...
17.02.2021
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