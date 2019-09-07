07 Eylül 2019, Cumartesi

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Erman Toroğlu: İyi oynamıyoruz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye - Andorra maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Koskoca 45 dakikada 1 tane net pozisyon var. Topla fazla oynuyoruz, iyi oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.
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