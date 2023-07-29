Türkiye ve İtalya'dan Euro 2032 ortaklığı! Başvuru...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu 2032'de düzenlenecek Avrupa şampiyonası için başvuruda bulundu. Gelişmeleri Aspor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi.
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