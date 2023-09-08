Mehmet Büyükekşi: Şampiyonada başarılı olmak istiyoruz
EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımız, Ermenistan ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi son durumları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı. İşte Büyükekşi'nin sözleri...
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