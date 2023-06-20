GOL | Türkiye U21 4-1 Bosna Hersek U21
Dostluk maçında Türkiye U21, Bertuğ Yıldırım'ın 86. dakikada attığı golle Bosna Hersek U21 karşısında 4-1 öne geçti.
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