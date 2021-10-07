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Türkiye - Norveç maçı öncesi Martin Odegaard ve Stale Solbakken basın toplantısında konuştu!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız Norveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Norveç Teknik Direktörü Solbakken ve takımın yıldız oyuncularından Martin Odegaard açıklamalarda bulundu. Odegaard zor bir maç olacağını ifade ederken, Solbakken ise, "Türkiye'nin çok iyi hücumcuları var. Lille'de ve Inter'de oynayan oyuncuları var. Planları kafamızda yaptık ve görüştük. Umarım maç içerisinde durduracağız" dedi. İşte o sözler...
07.10.2021
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Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Solbakken, A Milli Takımımız ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maça hazır olduklarını söyleyen Solbakken, "Hazırlıklarımızı yaptık, birkaç pozisyonda değişiklik olabilir ama büyük ölçüde hazırız. Böyle büyük bir maça psikolojik ve mental olarak hazırlanmak kolay olmuyor ama oyuncular zaman geçirdikçe psikoloji kuvvetleniyor. Bir önceki kamptaki pozitif enerjiyle buraya geldik. Yarın hazır olacağımıza eminim." dedi.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'na dikkat çeken Norveçli hoca, "Türkiye'nin çok iyi hücumcuları var. Lille'de ve Inter'de oynayan oyuncuları var. Planları kafamızda yaptık ve görüştük. Umarım maç içerisinde durduracağız." ifadelerini kullandı.

ODEGAARD: "İKİ TAKIM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Takım kaptanı Odegaard ise önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Odegaard: "Konsantrasyonumuz tamamen yeni maça yönelik. Gereksiz sarı kartlardan kaçınmalıyız. Türkler şu anda çok hazır bir takım, yeni antrenörle birlikte bu maça tamamen hazırlandıklarını düşünüyorlar. Zor bir maç olacak. Buraya gelen çoğu takım bu büyük ambiyansta zorlanıyor. Elimizden geleni yapacağız. Maç iki takım için de çok önemli. İleride oynanacak daha çok maç var. Onları da düşünerek bu maç hazırlandık." diye konuştu.

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