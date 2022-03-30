Türkiye İtalya maçı sonrası Stefan Kuntz: Dersler çıkaracağız
A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılırken teknik direktör Stefan Kuntz da açıklamalarda bulundu ve "Dersler çıkaracağız" dedi. İşte açıklamalarının tamamı...
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