Hedefinde Stefan Kuntz vardı! "Bunu yaptın da ne oldu?"
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'larda veda eden A Milli Futbol Takımı'mız, son olarak İtalya'ya da hazırlık maçında 3-2'lik skorla mağlup oldu. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştiren Uzundurukan, "Kuntz ile milli takımımızın başarılı olacağını düşünmüyorum. Gelecek göremiyorum. Üçlü savunma oynadın da ne yaptın?" ifadelerini kullandı.
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