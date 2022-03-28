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TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? Milli takımda 3 ayrılık!

Türkiye İtalya CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız Katar 2022 Dünya Kupası play off maçında Portekiz'e karşı 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Milliler İtalya ile yapacakları hazırlık maçında galibiyet alıp moral depolamak istiyorlar. Maç öncesinde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldılar. Türkiye - İtalya karşılaşması 29 Mart Salı akşamı saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Portekiz - Türkiye maçını CANLI izle...

28 Mart 2022 | 19:55
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