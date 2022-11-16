TÜRKİYE - İSKOÇYA CANLI İZLE | Türkiye - İskoçya maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TÜRKİYE - İSKOÇYA CANLI İZLE | A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk ediyor. Millilerin mücadelesi 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Diyarbakır Yeni Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak. Türkiye - İskoçya maçını CANLI izle...
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