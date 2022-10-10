Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak dünya şampiyonluğunu A Spor'a değerlendirdi
Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Ampute Dünya Kupası final maçında Angola'yı Nef Stadyumu'nda oynanan maçta 4-1 devirdi ve dünya şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Osman Çakmak, A Spor'a özel değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
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